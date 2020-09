Pierluigi Diaco, addio a Io e Te: «Non abbiamo ricevuto l'esito del tampone... La Rai non ci autorizza a tornare in onda»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 19:41

Il conduttore del salotto estivo di Rai1, sospeso per un presunto caso di covid nello staff, ha comunicato ai telespettatori che il programma non tornerà in onda neanche per l'ultima puntata, prevista per domani 4 settembre.Ecco le parole di Diaco: «. Sono grato alla mia amica Katia Ricciarelli per lo straordinario lavoro, al cast, alla redazione e a tutta la produzione per l’impegno e la passione. Insieme abbiamo realizzato le 65 puntate di questa edizione estiva.: con le 59 puntate dell’estate 2019 e le 17 della versione del sabato sera nell’autunno-inverno 2019-2020, abbiamo mandato in onda in un anno e mezzo ben 141 puntate della nostra trasmissione».E conclude: «Sono orgoglioso del lavoro fatto insieme alla squadra e».