Pierluigi Diaco chiude i profili social: «Tra 3 giorni lascio Facebook e Instagram». Ecco perché

Ci ho pensato molto. La mia avversione culturale alla “dittatura” social ha raggiunto il punto di non ritorno





Sono convinto che prima o poi l’essere umano si renderà conto di essersi trasformato in un profilo, in un account, in un surrogato. Voglio dare l’esempio: sottrarmi a tutto questo per ricominciare, insieme a chi vorrà, a guardare negli occhi le persone senza le assillanti ingerenze di notifiche, suoni e alert

.

Tra 3 giorni non avrò più alcun profilo social su Facebook e Instagram: cancellerò ogni traccia -

conclude il post

- Vi aspetto per la strada, dove è possibile parlare e ascoltare. Manterrò attivo solo l’account Twitter per usarlo qualora ce ne fosse bisogno

lascia i social: lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram, in un post corredato dalla foto di due anziani che si stringono le mani. Il conduttore di Io e te scrive nel post di voler lasciare sia Facebook che Instagram, ma non Twitter, che resterà attivo «qualora ce ne fosse bisogno». «», si legge nel post del conduttore di Raiuno