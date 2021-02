Nasce la piattaforma RaiPlay Sound e Arbore torna alla radio

Nasce in primavera l’ultima neonata in casa Rai. Si tratta di una nuova piattaforma interamente dedicata all’ascolto digitale. A far parte di RaiPlay Sound ci saranno i 12 canali radio in streaming, ma anche i contenuti dell’archivio e tanti podcast da scaricare e ascoltare. “Un’app produttiva che migliora l’offerta di Viale Mazzini e mira a raggiungere la leadership nella sfida tra i competitor”, come ha sottolineato il direttore della Radiofonia, Roberto Sergio. Dalle fiabe alla musica, dall’archivio all’offerta per i ragazzi, ci sarà di tutto per “chi le emozioni le sente” come recita il claim dello spot.

L’Ad Salini ha sottolineato come nella sua gestione sia stato centrato l’obiettivo mediacompany, mentre il presidente Foa ha elogiato la forza della radio, capace di crescere negli ascolti anche durante il lockdown e senza le auto in giro.

Per Elena Capparelli, direttore di RaiPlay, un’altra freccia al proprio arco. RaiPlay Sound avrà facilità di accesso da qualsiasi terminale, browser del pc compreso. Tra i talent in squadra con i podcast Fiorello e Renzo Arbore, quest’ultimo presto tornerà a condurre un programma radiofonico come premio per la sua lunga fedeltà alla Rai.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Febbraio 2021, 16:14

