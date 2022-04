Phaim Bhuiyan, a "Oggi è un altro giorno" il protagonista di "Bangla": «Volevo fare lo Youtuber, fallimento totale »

Phaim Bhuiyan ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Phaim Bhuiyan, attore, regista e sceneggiatore, è il protagonista dell’acclamato “Bangla”, film oggi diventata una serie Rai.

Phaim Bhuiyan, protagonista di “Bangla”, ospite di “Oggi è un altro giorno”. Il film, uscito nel 2019, è ora diventato una fiction: «La fiction – ha spiegato - si svolge a Tor Pignattara. L’idea era raccontare la vita un punto di vista diverso. Da fuori c’è chi pensa sia un quartiere di periferia, ma in realtà siamo a 20 minuti dal centro. Personalmente della cultura Bangle mi porto dietro l’idea dello stakanovismo, poter lavorare 10 o 12 ore al giorno, della parte italiana mi porto la spensieratezza»

La trama di Bangla vede protagonista Phaim, un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive con la famiglia a Roma, appuntio nel quartiere romano multietnico di Torpignattara, lavora in un museo e suona in un gruppo. Ad un concerto conosce Asia e nasce l'amore, con tutte le difficoltà dell’Incontro delle due culture.

La carriera di Phaim Bhuiyan però è iniziata su Youtube, dove non ha riscosso molto successo: «All’inizio volevo fare lo Youtuber ma è stato un fallimento totale. Era comunque spazzatura, li ho tolti perché mi vergognavo. Poi sono passato a fare videoclip musicali e infine al cinema. All’inizio i miei genitori non ci credevano, volevano mi trovassi un lavoro “vero”, poi li ho stupiti vincendo dei premi, anche un David di Donatello e sono molto fieri di me! Dopo la serie vorrei continuare a lavorare in questo campo, la strada è questa, che siano film o serie. Vorrei continuare sulla tematica delle seconde generazioni, ma posso esplorare anche altri temi».

