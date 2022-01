Peter Dinklage di Game of Thrones contro la Disney: «Il remake di Biancaneve e i sette nani? Ipocriti»

Peter Dinklage, che nella serie Game of Thrones interpretava Tyrion Lannister, si scaglia contro la Disney bocciando il remake di Biancaneve. Come riporta il Guardian, l'attore non ha usato mezzi termini per criticare il progetto mentre era ospite del podcast "WTF" di Marc Maron: «Una fottuta storia retrograda sui nani».

Leggi anche > Lotteria, vince tre milioni ma lo scopre per caso: «Era finito tutto in Spam» Foto

La Disney continua, dunque, a recuperare e a riadattare i classici di animazione. Uno dei prossimi è "Biancaneve e i sette nani", che vedrà la star di West Side Story Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve e Gal Gadot in quello della Regina Cattiva. La presenza dei nani tocca la sensibilità di Dinklage, che non vede di buon occhio la loro rappresentazione.

«C'è molta ipocrisia. Senza offesa per nessuno, ma sono rimasto un po' sorpreso quando si sono detti molto orgogliosi di scegliere un'attrice latina per il ruolo di Biancaneve. Ma stai ancora raccontando la storia di Biancaneve e i sette nani. Fai un passo indietro e guarda cosa stai facendo. Non ha senso per me... Sei progressista in un certo senso, ma poi stai ancora raccontando quella fottuta storia retrograda di sette nani che vivono insieme in una grotta... »

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA