Per San Valentino su Cielo arriva Kosher Love, il rabbino dell'amore

Per festeggiarepresentain prima visione e in seconda serata . Il documentario, diretto da Evan Beloff e con Yisroel Bernath nei panni di cupido, si interroga sule del matrimonio a, ed è stata proiettata in concorso al Lower East Side Film Festival di New York.Due coppie, una rabbinica e l’altra chassidista, e un single sono i protagonisti del documentario. Partendo dal presupposto che il matrimonio sia la tappa fondamentale per avere una vita piena e appagata, e non necessariamente l’amore, la domanda dalla quale scaturisce la riflessione è: nella nostra società, con i ritmi che la caratterizzano, è possibile che l’amore nasca dopo anni e anni di matrimonio? E soprattutto chi ha la pazienza di aspettare?Attraverso un racconto vivace, Kosher Love guarda alla ricerca del vero amore e del matrimonio nel mondo ebraico, secondo le regole che contraddistinguono la comunità ortodossa/chassidistica.Il matrimonio combinato è naturalmente il metodo più facile per assicurarsi l’agognata felicità, e allo stesso tempo rappresenta l’unico strumento per contrastare l’amore momentaneo e subito disponibile che ormai sembra essere la regola nelle relazioni interpersonali.Kosher Love documenta le speranze nella ricerca dell’amore e contemporaneamente prova a dimostrare che nell’intimità della coppia e nella vita quotidiana non ci sono poi così tante differenze, siamo tutti legati dalle stesse speranze e aspettative sull’amore e sulla vita di coppia.