Il direttore di Rai1 Stefano Coletta: «Per la rete ammiraglia, dicembre a tutta cultura»

ROMA - Il direttore di Rai1 Stefano Coletta pone l'accento sul 2021 che si sta chiudendo con una crescita in prime time di oltre un punto di share. «Rispetto a Canale 5 sottolinea all'Ansa siamo quasi 6 punti sopra nel prime time e +2 nelle 24h. In questo mese abbiamo puntato tanto su cultura e solidarietà con la settimana Telethon». Domenica 5 dicembre la fiction su Carla Fracci, il 7 dicembre l'inaugurazione della Scala con il Macbeth, in seconda serata il 27 dicembre l'opera di Puccini, Gianni Schicchi. Poi Alberto Angela la sera di Natale con Stanotte a Napoli. Marisa Laurito con due seconde serate su Sergio Bruni e Enrico Caruso. Una serata pop dedicata a Mina-Celentano, altre a De Filippo. In prima tv il Pinocchio di Garrone. Il primo gennaio, dopo il Capodanno a Terni con Amadeus, Roberto Bolle in Danza con me.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA