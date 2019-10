Peppino di Capri, fuorionda a Vieni da me. Caterina Balivo lo riprende: «Hai il microfono aperto...». Tensione in studio

Martedì 22 Ottobre 2019, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì pomeriggio, il cantante campano è stato ospite nel salotto di Rai1. Dopo una commovente intervista in cui ha ricordato la moglie scomparsa,è stato accanto alla conduttrice durante il gioco telefonico e il microfono sarebbe rimasto aperto.Il gioco consiste nel capire a quale vip appartiene la casa, guardando le immagini di un appartamento che scorrono in sovraimpressione. Parte il filmato e si vede un divano colorato. Peppino di Capri farebbe a quel punto un commento sul divano che Caterina Balivo sente e che sembra non apprezzare. «», lo riprende.La concorrente al telefono sceglie Carlo Conti e sbaglia il personaggio misterioso. A quel punto Peppino di Capri si giustifica per il commento: «». E Caterina Balivo replica: «». La concorrente successiva indovina il personaggio, Gabriele Cirilli.