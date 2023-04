Pechino Express, singolare strategia di gara di Totò Schillaci e Barbara Lombardo

Totò Schillaci e Barbara Lombardo non saranno i più forti fisicamente ma sono sicuramente la coppia più divertente di questa edizione di Pechino Express. Nel corso dell’ottavo episodio (ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), l’ennesimo siparietto tra i due sulla loro strategia di gara: lei cerca passaggio, lui invece si demoralizza e si concentra sulla banana fritta…

