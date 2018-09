Pechino Express 2018, Claudio e Fabrizio de Le Coliche pronti alla partenza

di Ida Di Grazia

Tra gli otto concorrenti diin partenza giovedì su Rai 2 ci sono anche(credit foto, Roger Lo Guarro). Claudio e Fabrizio sono il duo comico de" che ha deciso a mettersi a confronto con le difficoltà di questo game on the road condotto dache quest’anno prevede l’approdo in Africa, tra Marocco, Tanzania e Sudafrica.Fratelli e colleghi, veri fenomeni di Youtube, in grado di trasformare una passione in una professione. Se Claudio Colica ha scelto di laurearsi in Comunicazione pubblica e d’impresa, il percorso seguito da Fabrizio è interamente artistico. Ha infatti studiato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.Dietro il nome "Le Coliche" si celano le produzioni dei loro migliori filmati, come ad esempio la parodia di Piero e Alberto Angela. Il vero esordio televisivo è giunto con Sorci Verdi, in seconda serata su Rai 2, al fianco del conduttore d’eccezione J-Ax. La grande opportunità gli è stata data però da Pechino Express 2018. Dal pubblico dei social a quello televisivo, i due fratelli avranno modo di farsi conoscere. Un punto di svolta dunque dopo i milioni di visualizzazioni accumulati. La clip che vi mostrimao è solo un assaggio del potenziale comico che Claudio e Fabrizio hanno.Le Coliche entrano nel cast di Pechino Express come "i fratelli" in sostituzione die della sorella maggiore Laura. Il due volte campione del mondo e' stato deferito per doping.