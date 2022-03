Pechino Express, Giulia Paglianiti e il "travestimento" dopo l'eliminazione: «In giro con parrucca e occhialoni…»

A “Pechino Express”, il reality itinerante condotto da Costantino della Gherardesca su Sky è stata inaspettatamente eliminata nella prima puntata la coppia formata dalle TikToker Giulia Paglianiti e Anna Ciati.

La pupa e il secchione: il cast dei concorrenti

Pechino Express, Giulia Paglianiti e il "travestimento" dopo l'eliminazione

Pechino Express è iniziato con l’addio di una coppia in gioco, quella delle TikToker, formata da Giulia Paglianiti e Anna Ciati. Le due hanno scontato immediatamente la difficoltà di adattamento al reality itinerante e hanno accolto la notizia della loro eliminazione scoppiando in lacrime. Tornate a casa, come svelato dalla stessa Giulia dal sul social, sono state costrette ad escogitare dei metodi per evitare di farsi riconoscere dal pubblico e quindi “spolierare” la loro prematura sconfitta. L’influencer ha quindi avuto un'idea che sembra aver funzionato, quello di travestirsi per girare tranquillamente in città: «Dovevo partire per un mese ed ero là a fare gli addii ai miei amici - ha svelato - ma dopo una settimana… I’m back! Che poi non potevo neanche farmi vedere in giro perché́ appunto sennò era uno spoiler per il programma e quindi in quel mese le comiche. C’era un periodo in cui mi mettevo la parrucca e gli occhiali per andare in giro”. La Paglianiti, come spiega il sito Very Inutil People che riporta le dichiarazione della TikToker, quando indossava la parrucca castana scura intrepretava il personaggio di Federica, mentre con quella bionda si trasformava in Valentina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA