Pechino Express, Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono innamorati? Il gesto non lascerebbe dubbi

GaleottoSembra che sia nato qualcosa traed, entrambi concorrenti dell'ultima edizione del programma di Rai Due. I due hanno viaggiato inal fianco di altri partner, (l'ex gieffino addirittura ha fatto parte di due coppie diverse) e nelle ultime ore hanno alimentato il gossip pubblicando suche non lascerebbero dubbi sul flirt nascente.Tra i due modelli sarebbe nato l'amore? Prima dell'eliminazione dei Sopravvissuti, la coppia composta dauno scambio di coppie avrebbe favorito la conoscenza. Gennaro ed Ema sono stati costretti a condividere una parte del viaggio e hanno scoperto una certa sintonia. AI compagni d'avventura non è sfuggito il feeling tra i due viaggiatori ed eccoli spuntare uno accanto all'altro sorridenti e felici, nonostante la presunta e imposta quarantena.Sono apparsi insieme la prima volta quando hanno spiegato ai fan di voler guardare insieme la puntata di Pechino Express e poi due giorni fa hanno ricordato il nuovo appuntamento con la trasmissione mostrandosi più affiatati che mai. Non sono mancati gesti inequivocabili come quando la top ha afferrato il volto del bel napoletano e gli ha dato un bacio sulla guancia mentre Gennaro ha commentato divertito: «Direi un tantino gasata».Erano insieme anche durante la diretta condivisa con l'altra concorrente di Pechino,. Un'altra viaggiatrice,ha lasciato intendere che sono nati degli amori durante quest'avventura. Gennaro Lillio ha partecipato anche ale davanti ai riflettori della casa più spiata d'Italia ha avuto una tormentata storia d'amore con