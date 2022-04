Pechino Express, Bugo dopo il reality: «Quando qualcuno ha detto che eravamo sfigati…»

Bugo parla della sua esperienza a “Pechino Express”, il reality itinerante di casa Sky. Bugo ha partecipato al programma in coppia con Cristian Dondi, miglior amico e testimone di nozze, e nonostante le difficoltà incontrate sono stati eliminati poco prima della semifinale.

Pechino Express, Bugo dopo il reality

Bugo ha partecipato a “Pechino Express” assieme all’amico musicista Cristian Dondi. Il loro viaggio è durato fino alle fasi finali, nonostante la coppia si classificasse sempre nelle ultime posizioni: «Quando, più volte, qualcuno ha detto che eravamo sfigati – ha spiegato il cantante in un’intervista a “Vanity Fair” - ci ho anche un po’ riflettuto, perché per me la sfiga non esiste. Ci sono delle coincidenze fortuite. Mi ritengo una persona positiva, e forse è per questo che siamo andati avanti tanto: facevamo la gara a modo nostro, senza fare sgambetti agli altri».

A causare i loro ritardi a volte anche le indicazioni sbagliate della persone in loco: «È successo una sola volta: quando ti appoggi alle persone che ti caricano, ti devi fidare. Forse il destino voleva che risultassimo fuori dal mondo e simpatici. E pensare che, nella vita di tutti i giorni, sono una persona molto concreta: mi piace, però, essere riuscito a trasmettere un sorriso. Non sono un musone di carattere».

Il cantante è comunque soddisfatto: «Eravamo sorridenti anche quando eravamo incazzati. Non è che vivevamo tra le nuvole, ma preferivamo non buttarci giù. Ho quasi 50 anni, ho un carattere molto forte, ma volevo trasmettere il fatto che viaggiare fosse difficile».

