Pechino Express, Barbara Prezia contro OnlyFans: «Troppo squallido per i miei valori»

Barbara Prezia è tra le protagoniste dell'ultima stagione di Pechino Express. In gara insieme all'ex Miss Italia Carolina Stramare, la modella forma insieme all'amica la coppia delle "Mediterranee". In una storia su Instagram la modella e attrice ha risposto a un follower, che le chiedeva se avesse mai avuto l'idea di aprire un profilo OnlyFans. Ecco cosa ha risposto.

Barbara Prezia: Onlyfans? No, grazie

Barbara Prezia condivide spesso foto provocanti sul suo profilo social, ma non ha intenzione di spingersi oltre. «Un profilo OnlyFans? Non sono capace di vendere la mia baggiana per denaro. Sarebbe troppo squallido per i miei valori», ha scritto in una storia Instagram. Nel programma Pechino Express ha legato con Joe Bastianich e il compagno Andrea Belfiore. Mentre, nell'ultima puntata, ha avuto una discussione con Totò Schillaci e sua moglie Barbara, che le ha dato della falsa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 10:53

