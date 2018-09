Pechino Express, Costantino della Gherardesca guida otto coppie alla conquista del continente nero

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre Stati più un'isola per una traversata che sembra un'avventura di Indiana Jones. Per la settima edizione dila casa di produzione Magnolia e Rai2 alzano l'asticella e sfornano novità. Da giovedì in prima serata su Rai2 appunto torna l'adventure game più amato della tv, con otto coppie in gara su oltre quindicimila chilometri dal Marocco alla Tanzania (con Zanzibar), al Sudafrica. Siamo, dunque, nel Continente Nero, e per 10 puntate sarà avventura in Africa. A condurre c'è sempre lui,, aplomb e ironia perfetti (nonché forma smagliante) per un gioco dove, per durezza della gara, ridi per non piangere. Se riesci a ridere.A sfidarsi ci sono le strane coppie. Ecco Le Coliche (gli youtuber Fabirizio e Claudio Colica); le Mannequin (le avvenenti Linda Morselli, ex di Valentino Rossi e attuale fidanzata di Alonso, e Rachele Fogar figlia di Ambrogio); i Mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo); le Signore della tv (Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta); i Poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti); i Ridanciani (l'ex viziato di Riccanza Tommaso Zorzi e la isolana Paola Caruso); i Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale) e i Surfisti (i bellocci Andrea Montovoli e Francisco Porcella).«Il pubblico è affezionato a Pechino perché è l'unico programma di intrattenimento che fa vedere il mondo spiegaSmonteremo anche i luoghi comuni sull'Africa necessariamente povera e sfortunata. E raggiungeremo villaggi sperduti lontani dalle mete turistiche».Pechino Express annuncia tante novità. Le principali sono: una microtelecamera negli zaini, per raccontare i momenti notturni e lontano dai cameramen di ogni coppia. E nuove eliminazioni: saranno a rischio le ultime tre copie giunte al traguardo (non più le ultime due) e sarà il Gruppo a decidere chi eliminare. Non solo: a ogni passaggio di confine tra Stati, una finale eliminatoria. La sorpresa tra i concorrenti? «Di certo Adriana Volpe chiude Costantino Così buona e sorridente in tv, così iena e decisa a vincere nel gioco».riproduzione riservata ®