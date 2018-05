Pechino Express 2018, ecco le coppie e i nuovi concorrenti

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sta per tornaree in queste settimane dovrebbero partire i concorrenti della nuova versione 2018 del. In autunno andrà in onda su Rai 2 con alla conduzione sempre Costantino Della Gherardesca, che gestirà le varie coppie nel corso del gioco.Intanto sembrano essere confermate le coppie di quest'anno: Madre e Figlio, I mattutini, I Promessi Sposi, I Poeti, I surfisti, Fratello e Sorella, Le Mannequin e I Ridanciani. Mentre per quanto riguarda i concorrenti emergono già i primi nomi Elenora Brigliadori, attrice, conduttrice e annunciatrice televisiva sarà in gara con il figlio, Gabriele Gilbo. Gli altri concorrenti, di cui non si conosce ancora la collocazione nella coppia saranno: Marcello Cirillo, protagonista di tanti programmi di Rai2, Tommaso Zorzi (volto di Riccanza e della seconda edizione di Dance Dance Dance), la modella Rachele Fogar, la figlia più piccola dell’esploratore Ambrogio Fogar e l'ex concorrente de L’Isola dei famosi Andrea Montovoli.Pare che nel cast potrebbe esserci anche il nome di Adriana Volpe, con Paola Caruso e Patrizia Rossetti. Tra le coppie ci potrebbero essere anche le wag, due mogli dei calciatori: Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci del Verona, ex Torino, Milan e Atletico Madrid, e l’attrice Nicole Murgia (che ha recitato nella fiction Tutti pazzi per Amore), moglie di Andrea Bertolacci, calciatore del Genoa di proprietà del Milan.