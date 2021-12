Patrizia Pellegrino a "Verissimo", dalla perdita del figlio al tumore al rene: «Ma è successo un miracolo...»

Patrizia Pellegrino, da poco eliminata dal Grande Fratello Vip, ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. L'ex concorrente del reality, oggi mamma felice, ha raccontato della perdita del suo primo figlio e della lotta con un tumore al rene.

Patrizia Pellegrino ospite di “Verissimo”

Patrizia Pellegrino a “Verissimo” su Canale 5. L' attrice e showgirl ha raccontato uno dei suoi momenti più tristi nella vita, la perdita del suo primo figlio: «Quando ho perso Riccardo, mio figlio – ha fatto sapere ospite di Silvia Toffanin - E’ nato un mese prima, aveva uno dei polmoni che non era pronto ed è poi venuto a mancare qualche giorno dopo, mentre era in ospedale. Il mio bimbo è volato in cielo, ma c’è una storia che non ho mai raccontato. Una mia amica per la futura nascita mi aveva regalato un bonsai che avevo lasciato vicino al letto e quando mi hanno dato la triste notizia è improvvisamente comparso un fiore bianco... Un miracolo. Superare la sua morte per me è stato difficile, mio marito Pietro mi ha portato in viaggio in Irlanda ma ero molto triste, poi la vita ha ricominciato piano piano a sorridere di nuovo».

Patrizia Pellegrino ha deciso di adottare un bambino, Gregory: «Quando l’ho visto mi sono subito innamorata, ho deciso che non l’avrei più lasciato. Poi è nato il mio secondo figlio, Tommy e per ultima Arianna. Li la vita mi ha messo di nuovo alla prova, Arianna è cresciuto perfettamente fino ai cinque mesi, poi sono arrivati i problemi. Mia madre mi ha vista gonfia e siamo andati a fare un’ecografia, il risultato è stato che la bimba era affetta da una grave e rara malattia genetica e ho dovuto partorire a cinque mesi e mezzo. Oggi è il suo compleanno, ha fatto 23 anni, una ragazza molto intelligente e curiosa, che mi mette molto alla prova».

Patrizia Pellegrino ha vinto una battaglia contro un tumore al rene: «Pochi mesi fa all’improvviso ho cominciato a perdere sangue e abbiamo scoperto che il mio rene sinistro aveva un tumore, però circoscritto. Era allo stadio uno, quello meno complicato, e non ho avuto bisogno di terapie. E’ stato difficile lo stesso, ma anche questa volta ho incontrato un altro angelo, il professore che mi ha operato, è stato come avere vicino mio padre. Posso vivere normalmente anche così, sono qui che ballo ancora, vivo e sono felice di cantare e vivere come non mai».

