Patrizia e Giada De Blanck, chi sono le ospiti di "Oggi è un altro giorno"

Patrizia e Giada De Blanck ospiti di “Oggi è un altro giorno”

Patrizia De Blanck e Giada De Blanck ospiti di “Oggi è un altro giorno”. Patrizia De Blanck è nata il 9 novembre 1940 a Roma ed è figlia di Lloyd Dario e dell'ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blanck y Menocal, nipote di Mario García Menocal (terzo presidente di Cuba) e Segretario di Stato durante la sua presidenza.

La carriera televisiva inizia con Il Musichiere condotto da Mario Riva nell’edizione 1958, quando diventa una delle vallette del programma. Nel 2002 torna in televisione, prendendo parte come ospite fisso a Chiambretti c'è su Rai 2 con Piero Chiambretti, mentre l'anno successivo è ospite fisso di Domenica in condotta da Paolo Bonolis. Nel 2005 partecipa come concorrente al reality show Il ristorante su Rai 1, mentre collabora anche con Radio1 con la rubrica La classe non è acqua, trasgredire con bon ton. Nel 2008 naufraga sull’Isola dei Famosi e lo stesso anno pubblica la sua autobiografia, A letto col Diavolo. Nel 2011 interpreta se stessa, insieme alla figlia, nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina mentre continuano le ospitate sui canali Mediaset nella trasmissioni di Barbara D’Urso come opinionista. Il 14 settembre 2020 prende parte alla quinta edizione del Grande Fratello VIP.

Dal punto di vista della vita privata ha sposato nel 1960 con l'aristocratico britannico Anthony Leigh Milne, per separarsi pochi mesi dopo. Si è fidanzata poi con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964. Nel 1971 sposa in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui nel 1981 è nata la figlia Giada Drommi De Blanck.

Giada De Blanck ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo molto giovane, quando nel 2000 arriva alla finalissima di Miss Italia. Partecipa poi con la madre al talk show di Piero Chiambretti “Chiambretti C’è” ma raggiunge il successo con la sua partecipazione nel 20’03 alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, con la gestione di Simona Ventura, dove si classifica seconda con 57 giorni trascorsi in Honduras. Dopo il reality è stata ospite in diverse trasmissioni come ospite, ma poi ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dedicarsi con successo all’organizzazione e gestione di eventi.

