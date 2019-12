Patrizia De Blanck choc a Pomeriggio: «Come fai a tromb***?». Barbara D'Urso s'infuria

Martedì 17 Dicembre 2019, 19:06

Oggi, il talk della trasmissione è dedicato alla castità. Gli ospiti in studio - tra cui la contessa De Blanck, il principe azzurro di Avanti un Altro Orlando Puoti e Luana Colussi - raccontano i motivi che li hanno spinti a scegliere la castità. Poi la discussione.prima spiega il motivo della sua castità temporanea: «». Poi l'attacco al principe azzurro di Avanti un Altro: «».A quel punto, Barbara D'Urso s'infuria: «Lui non va in giro vestito così, è il suo ruolo in un programma. È stato gentile a vestirsi così anche per noi.- dice riferendosi alla contessa De Blanck -». La conduttrice fa fare pace alla contessa e al principe azzurro.