Patrizia Bonetti e Aida Yespica a Domenica Live: «Siamo state aggredite. Ecco cosa è successo...»

Giulia De Lellis: «Uso filtri nelle stories per coprire l'acne, ecco come sono davvero»

«Eravamo in fila al cinema per prendere i biglietti. Noi eravamo di spalle. Queste donne, senza un motivo scatenante, ci hanno attaccato». è con la voce spezzata dall’emozione che, ancora profondamente scossa,, l’aggressione di cui è stata vittima nei giorni scorsi, quando è stata colpita violentemente da tre donne. Al suo fianco in studio e anche quel giorno, l’amica«Queste donne ci hanno aggredite. Prima hanno inveito contro la cassiera perché non faceva prima il biglietto a loro che avevano il film che stava iniziando. Poi si sono scagliate contro di me», racconta Patrizia Bonetti.Aida Yespica ha tentato di aiutare l'amica ma non c'è stato nulla da fare e allora ha realizzato video dell’aggressione subito denunciata sperando possano servire come prove.«La cosa tremenda - aggiunge Aida Yespica - è che nessuno ha fatto niente per fermare quelle donne. C’erano anche cinque uomini e nessuno ha fatto nulla per impedire quello che stava accadendo, è allucinante».Patrizia Bonetti è stata malmenata, le hanno anche strappato i capelli.«Non avevo mai visto quelle donne - afferma Bonetti - Potevano avere circa 40 anni. Facevano battute sul mio aspetto. A loro dava proprio fastidio la mia presenza. Sono un personaggio pubblico, posso starti antipatica, ma questo non significa che se mi vedi puoi farmi del male. Mi hanno strappato il bulbo dei capelli. Devo ringraziare il mio coiffeur che mi ha aiutato e restituito un po’ di sicurezza nella mia femminilità. Lo dico anche per le donne che perdono i capelli per malattie gravi».Patrizia Bonetti è stata portata in ospedale a seguito dell’aggressione.«Una la tirava da una parte, una dall’altra - spiega Yespica - Avevano anche i caschi della moto e la picchiavano con quello. Io chiedevo di smetterla ma niente».«Quanto è accaduto mi ha molto provata - conclude Patrizia Bonetti - mi hanno fatto violenza fisica e psicologica, ho paura ad uscire di casa perché ora non dobbiamo più difenderci solo dagli uomini, ci facciamo del male anche tra di noi».