Rtl 102.5 (in radiovisione sui canali tv 36 del Dt e 736 di Sky) regala ai suoi ascoltatori e telespettatori un dialogo diretto con i milioni di italiani che saranno costretti, soli o in famiglia, a passare in modo inconsueto le festività. La domenica di Pasqua dopo la diretta da Piazza San Pietro con l'Angelus di Papa Francesco, la prima radio italiana alle 13.30 cederà il microfono, all'interno del programma 'Miseria e Nobiltà', a Maria De Filippi che, collegata da casa, dialogherà con gli ascoltatori facendosi raccontare il pranzo pasquale, le tradizioni familiari e le speranze che in questo momento attraversano ognuno di noi.



Alle 16 toccherà a Cristiano Malgioglio, all'interno del contenitore 'Mai visto alla radio', intrattenere il pubblico con i suoi racconti e le sue provocazioni, dispensando consigli divertenti su come resistere con coraggio e sorrisi a questo momento di lotta contro il Covid19.



Il Lunedì di Pasquetta a partire dalle 12 sarà Paolo Bonolis a intrattenere gli ascoltatori, all'interno del programma 'W l'Italia'. «L'affetto e la costanza con cui i radioascoltatori stanno premiando il nostro lavoro - dichiara il presidente di Rtl 102.5, Lorenzo Suraci - ci impongono di offrire al nostro pubblico una programmazione straordinaria per il giorno di Pasqua. Ringrazio Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio per la generosa disponibilità».

