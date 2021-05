Partita del Cuore, Povia su Aurora Leone: «Ecco cosa succederebbe con la legge Zan»

Partita del Cuore, la posizione di Povia su Aurora Leone fa discutere. Dopo la denuncia dell'attrice dei The Jackal, il cantente esprime la sua solidarietà nei suoi confronti, ma attacca anche la legge Zan sulle discriminazioni: «La vicenda, se è andata come riportano i giornali, è la dimostrazione che se passa la legge Zan, ogni volta l'aiuto dei social che amplificano anche gli starnuti, uno finirebbe alla gogna per legge».

«Certe frasi nascono e scappano sbagliate - ha aggiunto il cantante, vincitore di Sanremo 2006, all'agenzia Adnkronos - fossi stato in lei avrei giocato per dimostrare che uomini e donne, pur essendo due universi totalmente diversi, hanno pari diritti».

Povia, che qualche settimana fa ha composto e proposto un suo pezzo come inno ufficiale dell'Inter, ha anche parlato del possibile addio di Antonio Conte dal club nerazzurro e della protesta dei tifosi contro il presidente Zhang. «Conte è un allenatore per lavoro, quindi è giusto che faccia sue scelte. La domanda è: 'c'è crisi ovunque, vale la pena lasciare una squadra che parteciperà alla Champions per merito tuo?' Io resterei», ha detto Povia.

