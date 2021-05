Partita del cuore, il Dg della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini si dimette: «Addolorati di questo grande equivoco»

Il Dg della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini si dimette. Dopo le numerose polemiche sollevate dopo la denuncia di Aurora Leone, la comica dei The Jackal che ha spiegato di essere stata allontanata in malo modo dal tavolo in cui era seduta insieme a Ciro, in quanto donna, il dirigente delle Nazionale dei cantanti ha scelto di dimettersi e di chiedere scusa.

Moltissime persone si sono schierate dalla parte di Aurora che ha denunciato un fatto sessista molto grave. Grave non solo per ciò che le è stato detto, ma anche perché sembrerebbe che molti dei presenti non abbiano fatti nulla per aiutarla. Con diverse ore di ritardo è arrivato però il supporto da molti cantanti che hanno minacciato di non giocare se non fossero state fatte le scuse ufficiali, ma alla fine è arrivata la dimissione.

«Mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone. Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell'episodio in questione; i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via», ha scritto in una nota Pecchini. Il Dg chiede ufficialmente scusa per l'accaduto: «La nostra è una storia di 40 anni di inclusione e solidarietà, periodo in cui siamo stati tutti in prima linea a sostenere i deboli e i diritti umani (...) Siamo profondamente addolorati di questo grande equivoco in quanto in 40 anni non ci siamo mai trovati a dover gestire una simile situazione»

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 16:06

