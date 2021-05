Partita del cuore, Eros Ramazzotti: «Non abbiamo capito cosa stesse succedendo, parleremo con Aurora. Non siamo sessisti»

Eros Ramazzotti interviene in merito alla polemica sulla nazionale cantanti e spiega cosa è successo in un lungo post su Instagram. Il cantante era una delle persone presenti alla cena in cui Aurora Leone sarebbe stata invitata ad allontanarsi perché donna e trattata, come lei e Ciro acusano, in modo discriminatorio.

Eros, da molti anni membro della nazionale, esordisce dicendo: «Noi della NIC ( Nazionale italiana cantanti). Non siamo stati coinvolti direttamente nella vicenda scaturita dal comportamento di due persone dello staff. Stavamo parlando tra di noi mentre cenavamo, abbiamo sentito delle voci alzarsi senza capire cosa stesse succedendo».

Poi racconta quello che ha provato a fare, spiegando di aver tentato di sedare una situazione che sembrava ormai essere degenerata: «Domani mattina avremo un incontro con Aurora e Ciro per spiegare meglio la dinamica dell’avvenimento e scusarci pubblicamente dell’accaduto». Tiene infine a ribadire: «NOI NON SIAMO SESSISTI e tantomeno RAZZISTI o OMOFOBI, anzi, ognuno fa qualcosa per chi ha bisogno (da anni e in tempi non sospetti) sinceramente per un comportamento incauto di due persone dello staff, non possiamo passare per quello che non siamo. W sempre la solidarietà W le donne che sono parte fondamentale della nostra vita».

