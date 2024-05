Paris Hilton e Nicole Richie di nuovo insieme in un reality show: i fan di The Simple Life in attesa sul misterioso progetto

di Morgana Sgariglia

Paris Hilton e Nicole Richie di nuovo riunite sotto la stessa stella. Ventuno anni fa divennero famose per il reality show "The Simple Life" (2003-2007), in cui le ricche ereditiere si mettevano alla prova nei mestieri più comuni, ospitate da famiglie di umili origini. Il programma fu uno dei maggiori successi del canale americano Fox con 15 milioni di spettatori. Adesso le due ritornano con un nuovo progetto annunciato tramite un post social attraverso un collage delle loro vecchie foto insieme.

Cosa sappiamo

Secondo il sito web di gossip Tmz, il nuovo reality non sarà una replica di "The Simple Life" ma avrà un nuovo nome e sarà di sicuro divertente. Hilton e Richie avrebbero parlato del progetto per mesi, e una volta trovata la grande idea, l'hanno venduta a una piattaforma streaming a pagamento.

Il reality è ancora in fase di sviluppo e le riprese non sono iniziate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 21:45

