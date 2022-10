Pardo in Ti sembra normale: «Indago su vizi e virtù degli italiani»

di Marco Castoro

Ti sembra normale che un telecronista affermato, tra i più in voga del momento, si metta a condurre un game show del sabato pomeriggio sulle abitudini più strane e stravaganti degli italiani, con a fianco nientemeno che la sondaggista Alessandra Ghisleri? La risposta è sì, se il telecronista in questione è Pierluigi Pardo, un conduttore a effetto e spettacolare con le sue originali giocate, e se poi il richiamo della foresta arriva dalla Rai «come si fa a dire di no?», sottolinea il diretto interessato. “Ti sembra normale” è il titolo del programma che va in onda al sabato dalle ore 14 nel daytime di Rai2, a partire dal 15 ottobre. «Si tratta di un game sperimentale – spiega la direttrice Simona Sala – e la Rai è leader nei game, fin dai tempi di Mike Bongiorno. Pardo è il conduttore ideale per questo format, grazie al suo modo di raccontare».



