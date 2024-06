Paperino compie 90 anni, Disney in festa per il papero sfortunato (come ognuno di noi)

di Totò Rizzo

In principio fu un topo poi venne un papero che lo surclassò: era inevitabile perché, rispetto a Mickey Mouse-Topolino, Donald Duck-Paperino è uno di noi, lo si sa da sempre. È irascibile, rosica per invidia, crede di avere tutte le sfortune addosso (e spesso le ha), vive momenti di romanticismo seguiti da disillusioni cocenti, è talmente maldestro da guadagnarsi la nomea di combinaguai. Domenica prossima compie 90 anni, cifra tonda, quasi solenne per un personaggio di fama planetaria: il suo papà, Walt Disney, lo fa esordire infatti il 9 giugno 1934 nel cartoon “La gallinella saggia”. Un piccolo ruolo ma da comprimario a protagonista è un attimo. Tanto amato fin dall’inizio che l’America mica manda il topo a corroborare lo spirito bellico yankee durante la Seconda guerra mondiale ma arruola direttamente il papero.

Il merchandising mondiale va di pari passo alla simpatia, dalle latte di biscotti alle magliette, dalle scatole di fagioli ai pupazzi e per questi 90 anni, in Italia, Ovs lancia una collezione di moda, Giunti pubblica un’antologia (“Tutti in festa con Paperino”) mentre il faccione del palmipede campeggia sul numero 3576 dell’amatissimo settimanale (oggi Panini Comics) appena uscito in edicola, disegnata da Andrea Freccero, degno erede di Giovan Battista Carpi, Giorgio Cavazzano e Romano Scarpa (Carpi e Scarpa sono rispettivamente gli inventori di Paperinik e Brigitta, fidanzata di Paperone: personaggi made in Italy).

