Il Papa nel negozio di dischi, a "Oggi è un altro giorno" i proprietari dell'attività: «Non ha comprato niente»

A “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUNo Tiziana e Danilo, i proprietari del negozio di musica “Stereosound”, nel centro di Roma, che è stato ieri visitato da Papa Francesco

"Oggi è un altro giorno" il Papa nel negozio di dischi

A “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUNo Danilo e Serena, i proprietari del negozio di musica “Stereosound”, nel centro di Roma. Il Pontefice ha fatto ieri una visita non programmata nella loro attività: «All’improvviso – hanno raccontato - il Papa è entrato nel nostro negozio, una gioia immensa, nessuno se l'aspettava. E’ andato nella sezione classica, poi subito una preghiera e la benedizione. Viene qui da tempo, c’è una lunga tradizione, da prima che diventasse Pontefice».

Il Papa, al contario di quanto è stato detto, non ha comprato niente: «Vorrei rettificare la notizia circa gli acquisti, non ha comprato niente perché la visita era di cortesia, per fare la benedizione. Siamo noi che gli abbiamo regalato un cofanetto di musica classica, lui è un grande cultore e ascolta un po’ tutto. Ci ha fatto i complimenti per come abbiamo ristrutturato il negozio, ha detto che c’è una nuova luce, e di andare avanti così. Di lui colpisce la semplicità, un uomo buono che ispira subito amore e serenità».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 15:48

