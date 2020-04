Papa Francesco telefona in diretta tv a Lorena Bianchetti: «Medici e infermieri sono i crocifissi di oggi. Vi voglio bene»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Durante lo speciale "A Sua Immagine" dedicato al Venerdì Santo e in attesa dellaha chiamato la conduttrice che ha risposto emozionata.«Pronto, buonasera Lorena, come sta?»,telefona in diretta su Rai 1 Lorena Bianchetti che risponde emozionata: «Papa Francesco, ben trovato!». «Mi ha riconosciuto dalla voce?», chiede il Papa. «Sì, ho riconosciuto la voce. La ringraziamo di cuore per questo intervento ma soprattutto per quello che sta facendo per ognuno di noi. Per quanto sta partecipando in modo così paterno alle nostre sofferenze». «Sono vicino, sono vicino a voi. Oggi, in questo momento, penso al Signore crocifisso eCi hanno dato la vita per amore, resistenti come Maria, sotto le croci della loro comunità, degli ospedali, curando gli ammalati. Anche oggi ci sono crocifissi e crocifisse che muoiono per amore. Questo pensiero mi viene in questo momento», ha detto Papa Francesco.E alla conduttrice che chiedeva con quale stato d'animo si avvicinasse, Bergoglio ha aggiunto: «Sono vicino al popolo di Dio, al più sofferenti soprattutto, alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo. Ma guardando su, guardando alla speranza, perché la speranza non delude. Non toglie il dolore ma non delude. La Pasqua finisce nella resurrezione e nella pace. Ma non è un 'happy end', è proprio il compromesso dell'amore che ti fa passare questa strada dura, ma il Signore questa strada l'ha fatta prima e questo ci conforta e ci dà forza», ha sottolineato Bergoglio che poi congedandosi ha detto: «» ed ha inviato una benedizione alla conduttrice e a tutte le persone in ascolto.