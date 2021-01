Paolo Fox "sotto processo" a Domenica In, lui s'infuria: «Covid? Di quello chiedete ai virologi, non all'astrologo». Il web lo difende

di E.C.

Paolo Fox "sotto processo" a Domenica In, lui replica: «Covid? Di quello chiedete ai virologi, non all'astrologo». Il web lo difende. Oggi, l'astrologo è stato ospite nel salotto di Rai1 per le previsioni 2021. Ma quello che avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza televisiva è diventato un caso sul web.

Alcuni ospiti di Mara Venier hanno ironizzato sull'efficacia dell'oroscopo di Fox, dopo il caso dello scorso anno - quando alcuni hater hanno diffuso in Rete un video montato in cui gli attribuivano previsioni positive per il 2020 (mai pronunciate dall'astrologo) estrapolando una parte dedicata a un segno in particolare - e su Twitter è scoppiato il caso. Ma andiamo con ordine.

La conduttrice, con la sua proverbiale ironia, ha detto a Fox: «Oggi ti giochi quarant'anni di carriera». Il primo a pungolare l'astrologo è Guillermo Mariotto, che in collegamento gli chiede: «Ti vergogni quando non ci prendi?». Poi, l'attrice Giovanna Ralli rimprovera bonariamente Fox: «Avevi detto che l'anno scorso per l'Ariete sarebbe stato buono e invece peggio di così...». A quel punto, Paolo Fox ha replicato: «Del Covid chiedete ai virologi non agli astrologi. Noi parliamo di segni zodiacali, non siamo maghi». Poi, ha chiesto sarcastico: «Ma alla fine mi bruciate al rogo?».

Su Twitter, molti utenti lo difendono: «Se resiste a questa puntata, lo fanno santo». E ancora: «Il Covid non è colpa di Paolo Fox, non esageriamo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2021, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA