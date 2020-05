Paolo Fox e il ritorno a "I Fatti Vostri", la battuta di Giancarlo Magalli: «In Rai entrano tanti imbecilli...»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 15:34

L'diha di nuovo spazio nel programmacondotto danon è ancora presente in studio fisicamente, ma da qualche settimana è tornato a fare le previsioni segno per segno e a "scrutare" le stelle in collegamento da casa. Per il suo ritornobisognerà aspettare ancora. Oggi,, il padrone di casa gli ha chiesto quando potrà rientrare.«Io vorrei, ma income sa gli ingressi sono contingentati», gli risponde Fox. A quel punto Magalli non si lascia scappare l'occasione di fare una delle sue battute: «In Rai entrano tanti imbecilli, per lei sfido tutto». All'ironia del conduttore è seguito qualche secondo di silenzio.Paolo Fox ha rinunciato all'Oroscopo e allo spazio quotidiano susubito dopo i primi casi di coronavirus e prima del lockdown. Di lì a poco la trasmissione si sarebbe adeguata alle restrizioni governative svuotando lo studio e collegandosi con gli ospiti da casa. Una scelta che in quel periodo fu più etica che obbligata.«Quando parliamo di eventi così drammatici - aveva detto al telefono annunciando la sospensione temporanea - è difficile essere concentrati. Lo faccio a mie spese,ha dimostrato sensibilità a riguardo perché ho un contratto, spero nella comprensione di tutti...Quando la situazione sarà serena potremmo sorridere del destino. Per ora mi dispiace».