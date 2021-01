Paolo Fox difende il suo oroscopo a Domenica In: «Il 2020 non è stato un brutto anno per tutti»

All'inizio del 2020, Paolo Fox aveva predetto un anno decisamente favorevole alla maggior parte dei segni: «Sarà un anno di crescita, ideale per i viaggi e gli spostamenti». Una previsione ampiamente smentita dalla pandemia di coronavirus, che nel corso dei mesi dell'anno peggiore delle nostre vite ha anche suscitato parecchia ironia. A Domenica In, però, l'astrologo difende le sue previsioni.

«Il 2020 è stato un brutto anno, ma non per tutti. Io avevo previsto situazioni favorevoli per il Toro, il Capricorno e la Vergine: tra i primi classificati a Sanremo ci sono persone della Vergine, così come tra gli imprenditori che più si sono arricchiti nel corso dell'anno» - si difende Paolo Fox nello studio di Mara Venier - «L'oroscopo non si basa sulla vicenda personale, ma delinea il quadro generale. Avevo previsto un anno non facile per Cancro, Bilancia e Ariete».

In collegamento ci sono poi degli ospiti illustri, a cui Paolo Fox predice il 2021. Di Giovanna Botteri (Gemelli) l'astrologo dice: «Come tutti quelli del suo segno, è una persona curiosa e molto espressiva, una grande comunicatrice. Avrà un buon anno, con Giove e Saturno a favore. Il lavoro andrà a gonfie vele e anche l'amore, dopo un dicembre in calo, vivrà una forte ripresa». Su Guillermo Mariotto (Ariete): «Ha la Luna in Acquario, questo significa che è un mix di passione e libertà. Guillermo d'altronde è un guerriero della provocazione, senza peli sulla lingua, e questo lo ha portato in passato a scatenare polemiche». Su Don Antonio Mazzi (Sagittario): «Un segno altruista, volenteroso. Non dimentichiamo che anche Papa Francesco è Sagittario. Don Mazzi, d'altronde, cerca sempre di far del bene agli altri».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2021, 14:40

