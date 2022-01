I Fatti Vostri, Paolo Fox ancora assente: il maestro Stefano Palatresi indossa la mascherina

Non è ancora stato svelato il mistero dell'assenza di Paolo Fox a I Fatti Vostri. L'astrologo, volto noto della televisione, manca da lunedì, mentre il maestro Stefano Palatresi è tornato con l'orchestra indossando la mascherina Ffp2. Nella storica "piazza" del programma di Rai 2 si pensa a qualche caso di positività al Covid.

Palatresi indossa la mascherina mentre dirige e si esibisce perché rispetta molto probabilmente la normativa vigente e quella Rai in caso di contatto con un positivo. Chi ha la terza dose di vaccino, infatti, può evitare la quarantena, ma deve indossare il dispositivo di sicurezza e autosorvegliarsi in attesa di un tampone.

Intanto, anche oggi la trasmissione ha dovuto fare a meno dell’astrologo e dell'oroscopo. Non sono stati spiegati i motivi dell'assenza, ma su Twitter si sono chiesti come mai Paolo Fox non abbia dispensato i suoi consueti consigli e attribuito le stelle della fortuna ai segni zodiacali.

