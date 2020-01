Paolo Del Debbio, come sta dopo il malore in diretta. Il tweet: «Mi avete inondato di affetto»

Malore in diretta, Paolo Del Debbio abbandona la trasmissione

Cari telespettatori, mi avete inondato di affetto. Ora sto meglio. Grazie a tutti! Ci vediamo giovedí prossimo con @Drittorovescio_ su @rete4.

Paolo Del Debbio.@QuiMediaset_it pic.twitter.com/8s6wNeC6NT — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) January 17, 2020

Venerdì 17 Gennaio 2020, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA