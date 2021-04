Barbara D'Urso litiga con Paolo Brosio durante Domenica Live e stacca il suo microfono: ecco cosa è successo

Barbara D'Urso sbotta contro Paolo Brosio durante Domenica Live. Nella puntata di Pasqua la D'Urso si è infuriata con Brosio a cui a dovuto chiudere il microfono. Tutto è cominciato quando Paolo ha iniziato a parlare della sua esperienza con il Covid, raccontando la convalescenza vissuta.

Brosio stava spiegando le cure che ha dovuto affrontare quando è stato interrotto dall’altro ospite di Domenica Live, il virologo Matteo Bassetti. L'esperto si è però molto arrabbiato con Brosio affermando che non doveva permettersi di dare consigli medici, a tal riguardo Bassetti ha tirato in ballo anche Simona Ventura con la quale ha avuto uno scontro simile in un'altra trasmissione per lo stesso motivo. «Ho avuto questa discussione con un’altra sua collega, fate il vostro lavoro non quello dei medici», ha affermato il medico fermando Brosio.

La D'Urso, che non ha buoni rapporti con la Ventura, ha preferito non commentare affermando che nelle sue trasmissioni i consigli di salute vengono dati solo ed esclusivamente da medici ed esperti del settore. A quel punto si è rivolta a Brosio: «Paolo per favore non mi far iniziare così», ha affermato Barbara, ma Brosio ha insistito per dire la sua costringendo la conduttrice a staccare il microfono.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 17:43

