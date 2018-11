Paolo Brosio e il gatto della madre che perde sangue in diretta tv: il giornalista sotto choc

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sotto choc. Infatti, durante la trasmissione "Storie italiane" condotta su RAi Uno da Eleonora Daniele, c'è stato un momento di paura a causa di un'emorragia del gatto di. Il giornalista era in collegamento dalla casa della madre e, dopo aver preso in braccio il gatto, si è accorto che qualcosa non andava. Dopo quasi un'ora di trasmissione, nella quale si stava parlando di miracoli e di statue che piangono sangue, dalle inquadrature si vedeva un po' di trambusto davanti alle telecamere di casa Brosio. Le immagini hanno poi evidenziato una macchia rossa sulla camicia del giornalista, si trattava del sangue del suo gatto. Lasi è spaventata così come suo figlio che ha chiesto agli assistenti di portare l'animale al pronto soccorso.non ha esitato un minuto e ha chiuso il collegamento: «Fateci sapere che cosa sta succedendo, noi teniamo agli animali e al gattino».è riuscito a tornare in diretta, spiegando l'accaduto: «E' una cosa incredibile, non è mai successo una cosa del genere. Lo abbiamo portato dal veterinario, speriamo non si tratti di nulla di grave. Sono choccato. Il gattino era al piano di sotto, dove c'è la sede delle Olimpiadi del Cuore. Ho detto di portarlo sù e per fortuna l'ho fatto, altrimenti sarebbe morto per l'emorragia. Una coincidenza incredibile». In studio qualcuno dice "è un miracolo" facendo forse una battuta in merito all'argomento trattato durante "Storie italiane".non ci sta e interviene nuovamente: «Sento dei discorsi strani, non ho parlato di miracolo o niente. Non strumentalizzate le mie frasi»