Paolo Brosio è No vax, Parenzo attacca: «Ti sei fatto di tutto e ora rompi sul vaccino?»

Scontro in tv fra Paolo Brosio e David Parenzo. Nel corso dell'ultima puntata de "L'aria che tira", su La 7, i due giornalisti hanno discusso in maniera piuttosto accesa, arrivando persino ad insulti e offese personali. Tutto è cominciato quando Paolo Brosio, convinto No Vax, ha ribadito le sue perplessità sugli effetti collaterali del vaccino anti-Covid. David Parenzo, dopo un primo momento in cui ha cercato di contenersi, ha deciso passare al contrattacco e rispondergli: «Paolo, stai cercando incongruenze sul vaccino che può far male e poi leggo da una tua intervista che dici: "Tra alcol e cocaina: in un'orgia una voce mi ha salvato". Cioè ti sei fatto di tutto nella vita e ora rompi le balle sul vaccino!? Su dai».

Brosio e Parenzo, litigio tv a "L'aria che tira"

Paolo Brosio non ha preso di buon grado l'attacco forntale di Parenzo ed ha risposto: «Tu sei una persona disdicevole, ignorante, tiri fuori l'unico momento di debolezza che ho avuto nella mia vita. Mi fai vomitare, usi un periodo circoscritto della mia vita per usarlo come argomento contro quello che dico sul vaccino». Inutili i tentativi di Myrta Merlino di abbassare i toni dei due litiganti, che fra un «Mi fai pena» e un «Sei un poveretto» se le sono suonate di santa ragione. Alla fine la conduttrice è riuscita a smorzare i toni cambiando argomento. Ma che fatica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA