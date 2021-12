Paolo Bonolis, a Verissimo ironia e frecciatine con la moglie Sonia Bruganelli: «Mi ha folgorato»

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ospiti da remoto del salotto di Canale 5, hanno fatto un vero e proprio show, rispondendo alle domande della Toffanin. A 25 anni dall'inizo del loro amore, il collante che li tiene stretti è il non prendersi mai sul serio, complice il cinismo che li lega, come hanno dimostrato. A partire dalla domanda della Toffanin che ha ricordato come lo showman romano sia stato folgorato dalla moglie: «Folgorato da Sonia? Sì, tipo San Paolo, sulla via di Damasco», la replica di Paolo. E ancora, alla domanda «Sei romantico?» lui ha subito risposto con un «No» secco. «E Sonia è romantica?» riprende la Toffanin, e lui: «No», interrotto da Sonia: «Ma posso rispondere io?» e subito la risposta di Paolo: «Va bene tutto, ma cosa volevi dire? Che sei romantica? Dai, le fesserie no».

E sul fatto che Bonolis guardi o meno il Grande Fratello Vip per vedere sua moglie si è aperta un'altra parentesi ironica. «Paolo si registra tutto il programma - ha detto Sonia - , dopodiché lo fa andare avanti speditamente gustandosi con calma soltanto i momenti in cui intervengo io». «Sei fantastico, tu guardi solo quando c’è lei e poi mandi avanti» ha sottolineato ridendo la Toffanin.

Dopo una clip sulle gesta della Bruganelli al GF Vip, dove sono stati mostrati i battibecchi con Adriana Volpe e quella volta in cui ha mandato a quel paese Signorini che le aveva ‘tagliato’ un intervento. «Mi piace. E vedi come affronta la Volpe e come ha mandato a lavorare Signorini, proprio come fa con me talvolta».

