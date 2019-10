Paolo Bonolis senza freni: «Freddie Mercury ci ha provato con me»

Sabato 5 Ottobre 2019, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha raccontato, in occasione dell'uscita della sua autobiografia, particolari inediti della sua vita. Il conduttore ne ha per tutti, anche per il grande Freddie Mercury.avrebbe addiritturaBonolis si è raccontato al pubblico a trecentosessanta gradi e, in una lungaconcessa a Tv Sorrisi e Canzoni si è soffermato su tanti aneddoti curiosi, tra cui il, il cantante conosciuto nel 1985 che, stando alle parole del conduttore, avrebbe provato addirittura ad approcciarlo: «Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte…». Bonolis ha raccontato anche come avrebbe respinto le avanches del cantante: «Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastico. Ma davvero: non è robba pe’ me» avrebbe risposto Bonolis al corteggiamento della stella dei Queen.