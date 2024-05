Paolo Bonolis e la Rai: «La domanda non è se torno, ma è a fare cosa? Ecco chi potrebbe essere il mio erede»

di Dajana Mrruku

Paolo Bonolis vorrebbe pensare alla pensione, ma la televisione non è ancora pronta a lasciar andare uno dei conduttori più irriverenti di sempre, dalla battuta sempre pronta e mai scontata. Dopo aver chiuso e dato l’addio a Ciao Darwin (anche se i fan sperano sempre che ci possa essere un ripensamento), Paolo Bonolis sta programmando il suo futuro in televisione, tra Mediaset e Rai. Durante un’intervista a TvTalk, il conduttore ha rivelato i suoi prossimi piani. E non solo.

Verrà in Rai Polo Bonolis?

«Posso venire a fare #TvTalk tanto Bernardini starà a guardare i lavori in corso» ⚠️ 🤣 pic.twitter.com/0KHUeFokd5 — Tv Talk (@TvTalk_Rai) May 4, 2024

Il futuro in Rai

La curiosità sul futuro televisivo di Paolo Bonolis cresce sempre di più: fino a qualche settimana fa, il suo era il nome in pole position per la prossima conduzione di Sanremo.

Bonolis, l’erede in tv

Paolo Bonolis ha poi rivelato a SuperGuidaTv chi, secondo lui, potrebbe prendere il suo posto in televisione ed essere quindi il suo erede quando lui si ritirerà (dopo che i figli diventeranno maggiorenni): «Il mio erede? Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione».

