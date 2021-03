Paolo Bonolis, Patrizia De Blanck perde un dente ad Avanti un altro: panico in studio, il conduttore reagisce così

Paolo Bonolis ha assistito a un piccolo imprevisto ad Avanti un altro. Patrizia De Blanck, ospite del programma che andrà in onda ad aprile in prima serata, è stata la protagonista di un incidente in studio. Come riferisce Giornalettismo, che riporta alcune anticipazioni, alla prima puntata sono stati invitati alcuni personaggi dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Avanti un altro, lo speciale

Il noto quiz pre-serale andrà in onda eccezionalmente in prima serata l'11 aprile con una formula più estesa. Durante la registrazione della prima puntata dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la contessa De Black ha perso un dente.

Avanti un altro, Patrizia De Blanck perde un dente

Il dente sarebbe uscito dalla bocca all'improvviso e sarebbe caduto. La contessa si sarebbe chinata per prenderlo. Uno spettacolo inaspettato davanti al quale il conduttore avrebbe reagito con la consueta ironia. La gag dunque è assicurata. E cresce l'attesa per la prima puntata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 18:18

