Paolo Bonolis, incidente a Avanti un altro pure di sera: «Resti giù, chiudo la trasmissione e veniamo da lei»

Attimi di panico ad Avanti un altro pure di sera. Davanti al conduttore Paolo Bonolis si è verificato un piccolo incidente. Durante una prova mandata in onda nella puntata di ieri la signora Adriana ha subito una brutta caduta. Nella competizione tra "concorsi" e "web" il signor Luigi ha spiegato di essere un esperto de ‘Il trasporto della moglie‘" e ha dimostrato di cosa si tratta.

Leggi anche > Ezio Greggio: «Contro la dittatura del politically correct. Al mio Festival a Montecarlo le tante facce della comicità»

Avanti un altro, incidente davanti a Paolo Bonolis

Il gioco consistenel trasportare la moglie aggrappata a sé per vincere «l'equivalente del peso della moglie in birra». Il conduttore a quel punto ha fatto entrare la signora Adriana. Luigi l'ha presa in braccio e ha iniziato a correre. Poi l'uomo è inciampato e la donna è caduta. «Perché l'ha buttata?», ha chiesto Bonolis, mentre la signora si lamentava per il dolore. «Si è fatta male la signora», la replica. Bonolis si è avvicinato a loro e ha consigliato alla valletta: «Resti giù, chiudo la trasmissione e veniamo da lei». Poi ha sdrammatizzato: «Questo dovrebbe fare ascolto. C'è un prete?».

Avanti un altro, incidente davanti a Paolo Bonolis

Dopo la pubblicità Paolo Bonolis ha rassicurato sulle condizioni della signora: «L'incidente non ha portato a niente. La signora Adriana è in perfette condizioni, ma soprattutto si è schiuso un nuovo orizzonte per il signor Luigi che non fa più la corsa, ma il lancio della moglie. Una nuova specialità, scaglia la signora. Più lontano uno lancia la moglie, più birra beve».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA