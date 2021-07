Paola Perego ospite di Diaco: «Il mio corpo? Da pochi anni ho imparato ad amarlo»

«Il mio corpo? Da una decina di anni ho imparato ad amarlo, con tutti i suoi difetti. Questo mi hanno dato e a questo devo voler bene». Lo ha detto Paola Perego, ospite di Pierluigi Diaco su Rai Radio2 a Ti sento, raccontando gli inizi della sua carriera nella moda.

«Accadeva che mi sceglievano e io non capivo il perchè, con la mia autostima a zero. Mi chiedevo: ma con tutte queste ragazze così belle e spigliate perchè chiamano me? All'epoca se volevi fare sfilate importanti dovevi calzare scarpe 39 ma io avevo il 36. Per non perdere i soldi delle sfilate fingevo di avere il 39 e poi infilavo nelle punte cotone e giornale, tutto quello che trovavo!», ha raccontato divertita.

