Paola Perego operata d'urgenza per una neoplasia: come sta la conduttrice. I messaggi dei colleghi: da Mara Venier a Simona Ventura

di Dajana Mrruku

Momenti di apprensione per Paola Perego (57 anni). La conduttrice ha rivelato tramite un post su Instagram di essersi sottoposta ad un'operazione di nefrectomia parziale per una neosplasia. Paola ha inviatato tutti a fare prevenzione perché può salvare la vita e ha ringraziato tutto il team di medici e il chirurgo che l'ha operata. In tantissimi hanno commentato il post mandandole messaggi di buona guarigione e tanto affetto, da Giulia Salemi a Mara Venier, da Alberto Matano a Simona Ventura, amica e compagna di viaggio in Citofonare Rai2.

Ma che cosa vuol dire nefrectomia parziale per una neosplasia?

L'operazione di Paola Perego: come sta ora

La nefrectomia parziale è l'asportazione di una parte del rene con il risparmio della parte sana dell'organo e l'operazione avviene nella maggior parte delle volte a causa del riscontro di una neoplasia, ovvero una formazione tumorale, una massa di tessuto che cresce in eccesso.

Un'operazione molto delicata soprattutto a livello psicologico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA