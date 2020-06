Paola Perego, il dramma segreto a Io e Te: «Andavo in onda coperta da farmaci e cercavo di non svenire...». Diaco commosso

Io e Te

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 22:33

Ieri, la conduttrice lombarda è stata ospite nel salotto di Rai 1 e si è raccontata a cuore aperto, dal matrimonio con il manager Lucio Presta al ritorno in autunno in Rai. Paola Perego ha parlato anche di un momento molto duro della sua vita.In passato, la conduttrice ha sofferto di attacchi di panico. «Quando ne soffri - spiega - e vai in onda imbottita di farmaci viene meno l'empatia. Facevo la brava conduttrice, cercando di non sbagliare, non morire, non svenire... Nessuno dei colleghi lo sapeva, lo hanno letto nel mio libro. Mio marito Lucio, nonostante non abbia mai sofferto d'ansia, mi ha capita».E sul matrimonio con il manager, aggiunge: «È una persona estremamente sensibile. Lui è orgoglioso e metodico, mentre io sono il contrario proprio, cambierei sempre…».