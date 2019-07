Paola Marella: «I vostri sogni ora si possono affittare», il nuovo format su Sky

Mentre la tv generalista va in vacanza in casa Sky si mandano in onda nuovi programmi come Un Sogno in affitto. A partire da domani su SkyUno Paola Marella, andrà alla scoperta delle case più chic nelle zone più belle del nostro Paese: dal Golfo del Tigullio al Lago di Como, dai casali della Toscana al Lago Maggiore, fino agli appartamenti più belli della Versilia e alle magiche masserie della zona di Ostuni, in Puglia. In ogni puntata sarà accompagnata da un ospite dal mondo dello sport e dello spettacolo: da Massimiliano Rosolino, a Gigi e Ross, da Costantino della Gherardesca, a Sergio Friscia, Luca Calvani e Francesco Pannofino.



Un sogno in affitto è molto diverso dai suoi programmi storici

«Vedremo sempre case molto belle, ma in affitto anziché in vendita, in più c’è un elemento nuovo che è quello dell’intrattenimento. Una chiave che non avevo mai avuto. È stato davvero divertente ed è merito anche degli ospiti che mi hanno fatto fare cose che non avrei mai immaginato di poter fare».



Ad esempio?

«Ballare con Rosolino sulla passeggiata di Portofino nella prima puntata».



Affittare case ad estranei possiamo definirla una tendenza?

«Airbnb ha sdoganato il concetto di casa e a differenza delle generazioni precedenti, i millennials sono meno interessati ai concetti di possesso e stanzialità.



Un consiglio ai nostri lettori: cosa deve avere una casa per essere perfetta?

«Se dovessi pensare a me la vorrei piena di colori. Non c’è una casa perfetta, se ti appartiene è quella giusta».



Cosa si aspetta da questa nuova esperienza?

«Spero che il pubblico possa sognare con noi».

