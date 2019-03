Paola Cortellesi in giallo diventa la poliziotta Petra

Paola Cortellesi in giallo. L'attrice romana diventa un'ispettrice della Mobile di Genova, con due matrimoni falliti, che catapultata dall'archivio passa a indagare su morti e violenza. È il nuovo personaggio di Paola Cortellesi, diretta da Maria Sole Tognazzi che per la prima volta si misura con una produzione tv. Hanno preso il via a Genova le riprese del nuovo progetto originale Sky prodotto da Cattleya con Bartlebyfilm.



È Petra, quattro storie gialle al femminile ispirate alla detective di Barcellona nata dalla penna della scrittrice Alicia Giménez-Bartlett, pubblicata in Italia nel 2002 da Sellerio. La protagonista è Petra Delicado, assieme al viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi), saggio poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione. «Petra è una donna abile eppure imperfetta, che ha il coraggio di liberarsi dai cliché femminili, fra tutti il bisogno di piacere agli altri. Cerca una via d'uscita e non ha paura di pagarne il prezzo. Amo questo personaggio. E sono felice di poterlo interpretare diretta da una regista (e amica) eccezionale», ha sottolineato la Cortellesi.



Maria Sole Tognazzi racconta: «Nei miei film ho sempre voluto raccontare donne anticonvenzionali, libere, sorprendenti, che sfidassero il senso comune. E in Petra ho trovato l'occasione perfetta per cimentarmi in un grande progetto mantenendomi fedele ai temi che mi sono più cari». La serie è scritta da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Dopo Genova la produzione si sposterà a Roma. Sarà su Sky prossimamente. Ultimo aggiornamento: 08:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA