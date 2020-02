Panariello, Conti e Pieraccioni show su Rai1: «Spettacolo da Freud al Vernacoliere»

La migliore definizione dello show teatrale di Panariello, Conti e Pieraccioni l'ha data il direttore di Rai1, Stefano Coletta: «Si passa da Freud al Vernacoliere». Ed è proprio così. I tre amici sul palcoscenico si divertono e fanno divertire con le loro gag, battute da bar sport, ma anche con i monologhi che fanno riflettere, sempre però con assoluta leggerezza. «Devo dare atto al mio predecessore Teresa De Santis ha spiegato Coletta - di aver saputo intuire che nel palinsesto di Rai1 ci sta bene qualche parete teatrale. Quando ho visto lo show di Conte-Panariello-Pieraccioni e il loro minimalismo narrativo, cioè quelle situazioni che capitano a tutti noi, ho capito che c'era grande potenzialità».

Ora lo show arriva in tv, nella prima serata di San Valentino su Rai1 e dovrà confrontarsi con il Grande Fratello Vip di Canale 5. Panariello, Conti e Pieraccioni negli ultimi tre anni hanno girato i teatri di tutta Italia facendo registrare sempre il tutto esaurito. Il loro show è nato per gioco, ha divertito e coinvolto il pubblico in sala. Ora c'è la prova tv. Carlo Conti ha precisato che si è cercato di allestire uno spettacolo come se si fosse in uno studio televisivo ma con i contenuti teatrali. Un mix, insomma.

In Rai qualcuno già cavalca l'idea che i tre potrebbero anche fare un Sanremo, se Amadeus non dovesse concedere il bis, ma «è presto per parlarne», ha detto Coletta, mentre Giorgio Panariello è stato più esplicito e meno possibilista: «Sanremo? Dio me ne scampi e liberi. L'ho già fatto una volta e mi è bastato». Tuttavia il trio potrebbe prendersi qualche sabato sera di Rai1.

Tornando allo spettacolo uno dei segmenti più divertenti è il Montale Quale Show dedicato alla poesia e la canzone di Pieraccioni La risata di mia figlia. L'attore-regista ha confessato che il suo faro di riferimento per la sua carriera è stato Francesco Nuti e il film Madonna che Silenzio c'è Stasera. «Seppure ritenga ha aggiunto Pieraccioni Alberto Sordi il più grande attore comico al mondo, devo dire che i Giancattivi e quell'extraterrestre di Paolo Poli li ho seguiti come fossero oracoli».

Nel pantheon di Conti ci sono Mike, Pippo e Arbore, rispettivamente per il quiz, la conduzione e il saper fare spalla al comico. Mentre Panariello ha detto di essersi ispirato per i personaggi a Carlo Verdone e ai monologhi televisivi di Walter Chiari.

Lo spettacolo che si vedrà in tv non è quello più prestigioso rappresentato all'Arena di Verona bensì quello esibito sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Simpatia, ironia ed eleganza: lo show è servito. Una vera e propria reunion 25 anni dopo il loro primo spettacolo teatrale. Una gran varietà di cabaret tra imitazioni, travestimenti, gag e tanti sketch.

