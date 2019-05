Pamela Prati, parla Sergio Arcuri: «Meccanismo rodato. Quel pagamento con l'assegno scoperto»

Venerdì 31 Maggio 2019, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre a Manuela anche il fratelloè entrato involontariamente a far parte dell’ormai celebre caso del matrimonio dil'attrice era stata contatta, sempre con le solite modalità, dall’inesistente Simone Coppi, mentre Sergio aveva avuto rapporti economici con Pamela Perricciolo.L’assegno che gli aveva dato però era scoperto: “Al di là di mia sorella Manuela, alla quale hanno presentato il presunto Simone Coppi – ha fatto sapere a “Vero” - io sono entrato in questa storia perché in passato venni pagato da Pamela Perricciolo con un assegno scoperto: questo dimostra che il meccanismo di sfruttare le persone per il proprio interesse è ormai rodato.Non crede affatto che Eliana Michelazzo sia una vittima: “Credo che sia poco credibile che per dieci anni abbia avuto un marito che non ha mai visto, senza che mai le venisse in mente che c'era qualcosa di strano. Neppure quando è entrata in contatto con la storia di Pamela Prati, così simile alla sua. Delle due, l'una: o ha una seria patologia che la fa convincere di cose assurde, oppure - semmai all'inizio ci fosse cascata - dopo ha sicuramente capito che c'era qualcosa che non andava.La sua confessione shock mi sembra un tentativo per giustificarsi e uscire da una storia che l'aveva travolta, perché lei ci ha sempre messo la faccia, nel bene e nel male. Messa con le spalle al muro, doveva trovare un modo per uscirne: o ammettere tutto, ma doveva dire i motivi per cui l'aveva fatto, oppure provare a passare per vittima, ammettendo così parte delle colpe, ma giustificandosi”.E anche Pamela Prati non può essere stata plagiata dal suo Michelazzo-Perricciolo: “Dubito anche che Pamela Prati sia stata plagiata. All'inizio, forse. Ma poi ha scelto di cavalcare l'onda. Se fosse stato solo Mark Caltagirone, lo avrei potuto capire: i tempi sono più brevi di quelli di Eliana, e può capitare di innamorarsi virtualmente e perdere la testa al punto di accettare di vederlo solo il giorno delle nozze”.