Manuel Frattini, il ricordo di Pamela Prati su Instagram: «Solo pochi giorni fa...»

Lunedì 14 Ottobre 2019, 11:18

Il dolore per la morte improvvisa dinon si placa. Sono molti i vip che celebrano il suo talento, ricordando i tanti successi del celebre coreografo e ballerino. Tra questi anche Pamela Prati che con Manuel aveva ballato in alcune produzioni Mediaset degli anni '90. E anchesu Instagram ha voluto ricordare Manuel Frattini in una stories, su uno screenshot che mostra i due ballare insieme, dove si può ammirare uni molto giovane, ricorda le "risate" e le chiacchierate al telefono. Scrive la Prati: "Amico mio, solo pochi giorni fa abbiamo riso di mille cose...Le nostre telefonate interminabili che ci facevano piangere e sognare. Mai avrei immaginato di scrivere queste parole! Voglio ricordarti così una persona meravigliosa dolce e sensibile!!! Buon viaggio amico mio ti ho voluto un mondo di bene! R.I.P. che la terra ti sia lieve."